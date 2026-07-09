Военкор Поддубный раскрыл детали «медовой ловушки» спецслужб Украины

Военкор и Герой России Евгений Поддубный прокомментировал попытку организации серии терактов, предотвращённую российскими спецслужбами. По его словам, для вербовки исполнительницы украинские кураторы использовали тактику «медовой ловушки»: агент имитировал романтическую связь с девушкой, обещая ей совместное будущее на Украине. Примечательно, что сам вербовщик в прошлом жил в России.

Согласно полученным заданиям, девушка сняла квартиру в Москве и установила там скрытые камеры для слежки за передвижениями офицера, передавая все собранные сведения украинской стороне.

«Квартира предназначалась для конспиративного проживания непосредственного исполнителя, который должен был прибыть отдельно — транзитом через Турцию и Молдову», — отметил военкор.

По словам Поддубного, украинские спецслужбы систематически используют тактику вербовки молодых женщин через романтическую переписку, манипулируя их чувствами. Военкор подчеркнул, что с начала 2026 года в РФ было пресечено 78 террористических актов, при этом акцент противника сместился в сторону заказных убийств военных, госслужащих и лидеров мнений. Поддубный также добавил, что срыв данной операции стал возможен благодаря эффективной работе контрразведки: исполнитель был выявлен ещё до пересечения границы, а подготовленное для него жильё стало ловушкой.

Напомним, ранее стало известно о предотвращении попытки теракта в Москве, целью которого должен был стать высокопоставленный офицер Минобороны. В рамках оперативных мероприятий сотрудники ФСБ задержали 25-летнюю гражданку России, которую следствие считает участницей подготовки преступления. Девушка была завербована украинскими спецслужбами и действовала по указанию иностранного координатора. Задержанная полностью признала вину и оказывает содействие следственным органам. Ей может грозить тюремное заключение сроком до 20 лет.