Макрон меняет курс и рискует утратить оборонное наследие Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон рискует утратить оборонное наследие Франции, пытаясь перестроить военную стратегию страны. Он делает ставку на расширение сотрудничества с НАТО и усиление ядерного потенциала, однако эти шаги вызывают споры внутри страны и опасения, что Париж может отказаться от одного из главных принципов своей внешней политики — стратегической автономии.

Как пишет Politico, за последние годы французская оборонная модель начала заметно меняться. Традиционно Париж стремился сохранять независимость от военных структур США и НАТО, опираясь на собственные вооружённые силы и ядерное сдерживание.

Однако на фоне конфликта на Украине и роста напряжённости в Европе Макрон стал продвигать более тесное взаимодействие с союзниками. Франция активнее участвует в совместных инициативах НАТО, увеличивает расходы на оборону и обсуждает возможность расширения роли своего ядерного щита в обеспечении безопасности Европы.

Одним из ключевых элементов французской стратегии остаётся ядерный арсенал. Макрон ранее заявлял, что ядерные силы страны являются гарантией её суверенитета, но также допускал, что они могут играть более широкую роль в защите европейских союзников.

При этом критики президента считают, что такой поворот может изменить саму основу французской оборонной политики, сформированной ещё при Шарле де Голле. Именно он заложил концепцию независимой Франции, способной самостоятельно принимать решения в вопросах безопасности и не зависеть от Вашингтона.

Оппоненты Макрона опасаются, что усиление роли НАТО и сближение с европейскими союзниками приведут к потере уникального положения Франции как одной из немногих стран Европы с полностью самостоятельным ядерным потенциалом.

Сторонники же новой линии утверждают, что меняющаяся ситуация требует адаптации. По их мнению, в условиях противостояния с Россией и роста угроз Европе Париж должен укреплять союзы и использовать свои военные возможности для повышения безопасности всего континента.

Таким образом, перед Макроном стоит сложная задача: сохранить французскую стратегическую самостоятельность, одновременно усиливая участие страны в общей обороне Европы. Именно от этого баланса может зависеть, останется ли прежняя модель французской обороны частью национального наследия или уступит место новой эпохе.

Ранее стало известно, что оборонная политика Франции столкнулась с неожиданными последствиями. Европейская комиссия одобрила Парижу меньше средств, чем он рассчитывал получить по оборонной программе SAFE (Security Action for Europe). Франция запрашивала 16,2 млрд евро на военные проекты, однако в итоге получила одобрение только на 15,1 млрд евро. Причиной сокращения стали требования к происхождению компонентов и участию европейских производителей.