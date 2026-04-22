21 апреля, 23:10

Картаполов оценил попытки Макрона примерять на себя треуголку Наполеона

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов высмеял амбиции французского президента. По его словам, Эмманюэль Макрон пытается примерять на себя треуголку Наполеона Бонапарта, но общего у них разве что рост.

«Ему до Наполеона как Зеленскому до Луны», — заявил депутат в беседе с ИС «Вести».

Картаполов также скептически оценил планы стран ЕС по ядерному сдерживанию России с помощью авиации. Он напомнил, что у России лучшая в мире система ПВО.

«Комплекс Наполеона»: В ГД пообещали ответить Франции на размещение ядерного оружия в Европе

Ранее Эмманюэль Макрон анонсировал встречи рабочих групп Франции и Польши для конкретизации сотрудничества в области ядерного сдерживания. В Кремле эту инициативу уже прокомментировали: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такие планы подтверждают стремление Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации.

Артём Гапоненко
