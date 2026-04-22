Картаполов оценил попытки Макрона примерять на себя треуголку Наполеона

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов высмеял амбиции французского президента. По его словам, Эмманюэль Макрон пытается примерять на себя треуголку Наполеона Бонапарта, но общего у них разве что рост.

«Ему до Наполеона как Зеленскому до Луны», — заявил депутат в беседе с ИС «Вести».

Картаполов также скептически оценил планы стран ЕС по ядерному сдерживанию России с помощью авиации. Он напомнил, что у России лучшая в мире система ПВО.

Ранее Эмманюэль Макрон анонсировал встречи рабочих групп Франции и Польши для конкретизации сотрудничества в области ядерного сдерживания. В Кремле эту инициативу уже прокомментировали: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такие планы подтверждают стремление Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации.