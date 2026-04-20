«Комплекс Наполеона»: В ГД пообещали ответить Франции на размещение ядерного оружия в Европе

Россия будет вынуждена реагировать на размещение французского ядерного оружия на территории других государств и возможные угрозы, которые могут перейти в реальные действия. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Государственной думы Николай Новичков, назвав такие заявления проявлением «комплекса Наполеона».

Он признался, что скептически относится к инициативам французского руководства.

«Я, честно говоря, не очень верю в последовательность и основательность подобных заявлений Франции о размещении ядерного оружия. Нынешнее французское руководство уже погрязло в популизме и каких-то странных инициативах», — заявил депутат.

Он также усомнился в том, что найдётся страна, готовая принять у себя ядерные вооружения.

Надо ещё поискать страну, которая будет готова разместить ядерное оружие. Это недешёвое удовольствие, и между заявлением и реализацией — очень большая разница. Николай Новичков Депутат Государственной думы

По мнению парламентария, даже если Франция реализует свои планы, стратегического баланса сил это не нарушит. Однако Россия не сможет оставить такие шаги без внимания.

«Даже если предположить, что это произойдёт радикально, баланс сил не изменится. Конечно, нам придётся реагировать — с точки зрения аналогичных решений и готовности, то есть появления новых, так называемых точек потенциального нападения», — пояснил депутат.

Он отметил, что подобные заявления не добавляют спокойствия международной обстановке, а, наоборот, — лишь усиливают напряжённость. Также отдельно Новичков высказался о мотивах французского руководства.

«Думаю, это «комплекс Наполеона». Нынешнее руководство Франции страдает этим отклонением. Им хочется показать, что они что-то из себя представляют на международной арене», — заявил он.

Депутат напомнил о других громких, но, по его словам, маловлиятельных инициативах Парижа. Он также подчеркнул, что «комплекс Наполеона» никто не отменял и именно он проявляется в подобных громких заявлениях французской стороны.

«Проведём конференцию по Америке и проливам? Где Франция — и где Америка с проливами? Но они по-прежнему считают, что их страна что-то представляет на международной политической арене и имеет какой-то авторитет. Это далеко не так», — резюмировал Новичков.

Напомним, что Франция хочет разместить своё ядерное оружие по разным странам Европы. Российским военным придётся учесть эти планы, то есть обновить список целей на случай серьёзного конфликта. Французские боеголовки могут рассредоточить по объектам в неядерных странах Европы, откуда они будут продолжать свою работу. Москва не намерена это игнорировать. Если французские ядерные боеголовки появятся, например, в Польше или странах Прибалтики, это автоматически сделает эти страны целями для России.