Минобороны РФ сообщило о поражении логистических центров ВСУ 9 июля

Российские военные за сутки нанесли удары по логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, также были поражены места хранения беспилотников дальнего действия, склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

Кроме того, под удар попали пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников. Как уточнили в министерстве, поражение целей зафиксировано в 142 районах.

В Минобороны отметили, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок В РФ.

Также российские военные дронами атаковали железнодорожные локомотивы, которые доставляли вооружение для ВСУ в Днепропетровской и Харьковской областях.