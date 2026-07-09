Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 09:56

Коровин связал помощь ВС РФ с расколом в польской политике

Обложка © Wikipedia / Minnacinform-chr.ru

Обложка © Wikipedia / Minnacinform-chr.ru

Неожиданная отправка гуманитарной помощи российским военным польским политиком Кшиштофом Толвиньским может быть попыткой показать несогласие части польских сил с курсом Варшавы. Такое мнение озвучил в беседе с Life.ru директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Наш эксперт считает, что это не случайный жест, а явный политический сигнал. По его версии, в Польше есть силы, которые не разделяют линию нынешнего руководства страны и считают конфликт с Россией невыгодным для польских национальных интересов.

Депутат Якубяк обратился к Зеленскому: Польша спасла тебя от гибели, дружище
Депутат Якубяк обратился к Зеленскому: Польша спасла тебя от гибели, дружище

Политолог заявил, что между Россией и Польшей исторически существуют несколько источников напряжённости, включая религиозные и политические противоречия. Однако, по его мнению, нынешний антироссийский курс Варшавы связан прежде всего с влиянием глобалистских элит. По оценке Коровина, часть польской оппозиции может стремиться к другой модели отношений с Москвой — от нейтралитета до более конструктивных контактов. В этом контексте он назвал действия Толвиньского попыткой выстроить «перспективную политическую позицию».

«Тольвинский представляет те силы, которые стратегически оценивают текущую ситуацию, учитывая не только сиюминутную конъюнктуру, но и ближайшие исторические перспективы. В этом смысле он выглядит куда более дальновидным политиком, чем все нынешнее польское руководство, которое в исторических масштабах доживает свои последние дни», — сказал Коровин.

Польский экс-депутат Толвиньский отправил гумпомощь российским военным
Польский экс-депутат Толвиньский отправил гумпомощь российским военным

Ранее сообщалось, что бывший депутат Сейма, лидер польской партии Front и экс-заместитель министра государственных активов Польши закупил медицинские наборы и лекарства и передал их для военнослужащих ВС РФ. Акцию он сопроводил открытым видеообращением.

Больше авторских материалов, которые помогают понять суть происходящего, — в разделе «Комментарии» на Life.ru.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Только на LIFE
  • Комментарии Лайфу
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar