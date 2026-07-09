Неожиданная отправка гуманитарной помощи российским военным польским политиком Кшиштофом Толвиньским может быть попыткой показать несогласие части польских сил с курсом Варшавы. Такое мнение озвучил в беседе с Life.ru директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Наш эксперт считает, что это не случайный жест, а явный политический сигнал. По его версии, в Польше есть силы, которые не разделяют линию нынешнего руководства страны и считают конфликт с Россией невыгодным для польских национальных интересов.

Политолог заявил, что между Россией и Польшей исторически существуют несколько источников напряжённости, включая религиозные и политические противоречия. Однако, по его мнению, нынешний антироссийский курс Варшавы связан прежде всего с влиянием глобалистских элит. По оценке Коровина, часть польской оппозиции может стремиться к другой модели отношений с Москвой — от нейтралитета до более конструктивных контактов. В этом контексте он назвал действия Толвиньского попыткой выстроить «перспективную политическую позицию».

«Тольвинский представляет те силы, которые стратегически оценивают текущую ситуацию, учитывая не только сиюминутную конъюнктуру, но и ближайшие исторические перспективы. В этом смысле он выглядит куда более дальновидным политиком, чем все нынешнее польское руководство, которое в исторических масштабах доживает свои последние дни», — сказал Коровин.

Ранее сообщалось, что бывший депутат Сейма, лидер польской партии Front и экс-заместитель министра государственных активов Польши закупил медицинские наборы и лекарства и передал их для военнослужащих ВС РФ. Акцию он сопроводил открытым видеообращением.