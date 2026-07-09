В Роскачестве рассказали, как защитить гаджеты во время дождя

Современные смартфоны обещают защиту от воды, но реальность сурова — даже дорогой флагман может выйти из строя после ливня, а гарантия на него не распространяется. Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко в комментарии для Life.ru объяснил, почему не стоит доверять надписи IP68, и развенчал популярные мифы о сушке гаджетов в рисе и феном.

Современные смартфоны оснащены серьёзной защитой от пыли и влаги по стандарту IP65–IP68. Это означает, что устройство выдерживает не только дождь, но и кратковременное погружение в воду. Стандарт IP68 — это лабораторные испытания в идеальной пресной воде. Реальный дождь, солёная морская вода или падение с высоты — это уже совсем другая история, которая может нарушить герметичность даже у дорогого флагмана. Сергей Кузьменко Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества

Самое обидное в этой ситуации — попадание жидкости в устройство практически всегда является негарантийным случаем. Даже если на коробке написано IP68, залитый смартфон чаще всего будут ремонтировать за ваш счёт. Поэтому главный совет эксперта: полагайтесь на защиту, но не испытывайте судьбу. Если телефон не повреждён, можно спокойно говорить по нему под дождём, но при длительном ливне лучше перестраховаться — использовать герметичный чехол или хотя бы обычный пакет с зип-замком.

С наушниками ситуация сложнее: их защита, как правило, слабее, и в сильный дождь эксперт советует убирать их в карман. Если техника всё-таки намокла, категорически нельзя сушить её феном или класть в рис — это народные мифы, которые только ухудшат ситуацию. Лучше сразу выключить устройство и отнести в сервисный центр.

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