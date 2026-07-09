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9 июля, 10:23

ВСУ ударили ракетами HIMARS по селу в Брянской области, погибла женщина

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по селу Нижнее Стародубского района. В результате погибла мирная жительница. Об этом сообщил врио главы региона Егор Ковальчук.

«В результате обстрела снарядами системы залпового огня «Хаймарс» села Нижнее Стародубского района погибла местная жительница», — говорится в сообщении.

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При атаке БПЛА на Таврово погиб мужчина, среди пострадавших — несовершеннолетняя

Ковальчук назвал атаку очередным варварским преступлением киевского режима. Также он выразил соболезнования близким погибшей.

Ранее Life.ru сообщал об атаке украинского беспилотника на медицинский объект в Херсонской области. Удар был нанесён по подстанции скорой помощи при Ивановской центральной районной больнице. В результате происшествия погиб сотрудник учреждения. Кроме того, повреждения получили автомобили скорой помощи и расположенная на территории больницы хозяйственная постройка.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Никита Никонов
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