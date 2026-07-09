ВСУ ударили ракетами HIMARS по селу в Брянской области, погибла женщина
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ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по селу Нижнее Стародубского района. В результате погибла мирная жительница. Об этом сообщил врио главы региона Егор Ковальчук.
«В результате обстрела снарядами системы залпового огня «Хаймарс» села Нижнее Стародубского района погибла местная жительница», — говорится в сообщении.
Ковальчук назвал атаку очередным варварским преступлением киевского режима. Также он выразил соболезнования близким погибшей.
Ранее Life.ru сообщал об атаке украинского беспилотника на медицинский объект в Херсонской области. Удар был нанесён по подстанции скорой помощи при Ивановской центральной районной больнице. В результате происшествия погиб сотрудник учреждения. Кроме того, повреждения получили автомобили скорой помощи и расположенная на территории больницы хозяйственная постройка.
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