Путин поручил сверить задания ГИА по русскому и литературе с учебниками

Рособрнадзор должен проверить, насколько задания для подготовки к экзаменам и сами контрольные материалы по русскому языку и литературе совпадают с единой линейкой школьных учебников. Такое поручение дал президент Владимир Путин, текст опубликован на сайте Кремля.

В документе речь идёт о заданиях для всероссийских проверочных работ (ВПР) и государственной итоговой аттестации (ГИА). Ведомству предстоит сопоставить содержание этих материалов с едиными государственными учебниками по обоим предметам для программ основного общего и среднего общего образования.

По итогам такой проверки президент велел привести все пособия для подготовки к экзаменам в соответствие с единой линейкой учебников. Отвечать за выполнение задачи будет руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Первый доклад ждут до 1 марта 2028 года, затем отчитываться нужно ежегодно.

Ранее стало известно, что на платформе «Моя школа» вышла обновлённая единая линейка учебников по истории для 5–11-х классов. Правки коснулись изданий по отечественной истории для седьмого и восьмого классов. В частности, изменили формулировки о начале правления Ивана IV, целях русских правителей в Поволжье, причинах Смутного времени и сословном устройстве Российского царства.