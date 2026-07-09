Беспилотное такси сдало полиции пьяных подростков с игрушечными пистолетами

В городе Сан-Матео в Калифорнии беспилотное такси Waymo помогло полиции поймать двух 15-летних подростков. Во время поездки они пили алкоголь и стреляли из окон машины из игрушечных пистолетов, сообщает издание ABC7 со ссылкой на правоохранителей.

Как рассказали в полиции, узнав о происходящем, роботакси само подъехало к парковке и остановилось. Там его уже поджидал патрульный экипаж, который и задержал нарушителей.

В полиции уточнили, что после остановки удалось спокойно достать несовершеннолетних из машины и выяснить, что случилось. По данным правоохранителей, ребята пили спиртное прямо в дороге и палили из игрушечных пистолетов, заряженных шариками орбиз.

Там же добавили, что именно беспилотник помог избежать беды. Сядь один из подростков в нетрезвом виде за руль обычного автомобиля, всё могло завершиться трагедией.

Незадолго до этого британский стартап Wayve заявил о скором запуске беспилотных такси в Лондоне. Руководитель подразделения роботизированных перевозок компании Кейти Фишер сообщила The Times, что сервис заработает в ближайшие пару месяцев. Для поездок планируют использовать электрические Ford Mustang Mach-E с радаром и множеством камер.