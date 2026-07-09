Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 11:01

Плитка рухнула на девочку в подъезде жилого дома в Перми

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Перми прокуратура начала проверку после того, как в подъезде жилого дома на ребёнка обрушилась настенная плитка. Девочка получила ушибы и ссадины. На кадрах, которые появились в социальных сетях видно, как во время прохода по подъезду на ребёнка падает часть облицовки со стены.

Инцидент произошёл в доме на улице Борцов Революции. Прокуратура Ленинского района организовала проверку, в рамках которой специалисты оценят, насколько ответственные лица соблюдали требования по содержанию общего имущества многоквартирного дома.

«В ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение требований законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома, а также дана оценка действиям (бездействию) ответственных лиц», — сообщили в ведомстве.

Если будут выявлены нарушения, прокуратура примет меры реагирования.

Трёхлетний мальчик утонул во время игры у пруда в Башкирии
Трёхлетний мальчик утонул во время игры у пруда в Башкирии

Ранее подобный случай произошёл в Нижегородской области, где погиб ребёнок. В рабочем посёлке Выездное Арзамасского района на пятилетнюю девочку обрушилась стена частного дома. Причиной стал ураганный ветер, который также привёл к повреждениям линий электропередачи и падению деревьев. Обрушившиеся строительные конструкции упали на крышу дома, где находился ребёнок. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Пермский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar