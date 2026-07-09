Плитка рухнула на девочку в подъезде жилого дома в Перми

В Перми прокуратура начала проверку после того, как в подъезде жилого дома на ребёнка обрушилась настенная плитка. Девочка получила ушибы и ссадины. На кадрах, которые появились в социальных сетях видно, как во время прохода по подъезду на ребёнка падает часть облицовки со стены.

Инцидент произошёл в доме на улице Борцов Революции. Прокуратура Ленинского района организовала проверку, в рамках которой специалисты оценят, насколько ответственные лица соблюдали требования по содержанию общего имущества многоквартирного дома.

«В ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение требований законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома, а также дана оценка действиям (бездействию) ответственных лиц», — сообщили в ведомстве.

Если будут выявлены нарушения, прокуратура примет меры реагирования.

Ранее подобный случай произошёл в Нижегородской области, где погиб ребёнок. В рабочем посёлке Выездное Арзамасского района на пятилетнюю девочку обрушилась стена частного дома. Причиной стал ураганный ветер, который также привёл к повреждениям линий электропередачи и падению деревьев. Обрушившиеся строительные конструкции упали на крышу дома, где находился ребёнок. Следственный комитет возбудил уголовное дело.