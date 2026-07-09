В ГД назвали неверным шагом решение Трампа о передаче Киеву лицензии на Patriot

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал неправильным шагом заявление Дональда Трампа о намерении передать Украине лицензию на производство ракет Patriot. По его словам, реакция Москвы на это отрицательная.

Парламентарий в беседе с «Газетой.ru» отметил, что у Киева нет ни времени, ни ресурсов, ни возможностей для организации выпуска таких сложных систем. Даже при наличии разрешения запустить производство не удастся. Поэтому, считает депутат, это решение не повлияет на ход боевых действий, но сам факт такого обещания — ошибка.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что США предоставят Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot. По данным Reuters, это должно помочь Киеву с долгосрочным усилением ПВО, однако не решает вопрос нехватки ракет в ближайшие недели.