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9 июля, 11:10

ФСБ: Иностранные инструкторы приезжают в Киев для подготовки завербованных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

К обучению лиц, завербованных украинскими спецслужбами, привлекаются иностранные специалисты. Эта информация следует из видео задержания готовившего теракт против офицера Минобороны РФ.

«Я записал тебя на курсы с нашими друзьями-инструкторами, которые специально приедут обучать», — сообщил украинский куратор в разговоре с задержанным.

По версии следствия, именно эти специалисты занимались подготовкой завербованных к выполнению преступных заданий.

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Ранее ФСБ раскрыла новые подробности дела о подготовке покушения на высокопоставленного сотрудника Минобороны России с использованием беспилотника. Дрон со взрывчаткой разрабатывался при участии иностранных специалистов, которые дистанционно помогали в создании беспилотника, а затем организовали обучение исполнителей.

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Милена Скрипальщикова
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