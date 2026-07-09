ФСБ: Иностранные инструкторы приезжают в Киев для подготовки завербованных

К обучению лиц, завербованных украинскими спецслужбами, привлекаются иностранные специалисты. Эта информация следует из видео задержания готовившего теракт против офицера Минобороны РФ.

«Я записал тебя на курсы с нашими друзьями-инструкторами, которые специально приедут обучать», — сообщил украинский куратор в разговоре с задержанным.

По версии следствия, именно эти специалисты занимались подготовкой завербованных к выполнению преступных заданий.

Ранее ФСБ раскрыла новые подробности дела о подготовке покушения на высокопоставленного сотрудника Минобороны России с использованием беспилотника. Дрон со взрывчаткой разрабатывался при участии иностранных специалистов, которые дистанционно помогали в создании беспилотника, а затем организовали обучение исполнителей.