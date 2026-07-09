Во Франции приняли скандальный закон, оправдывающий полицейских за стрельбу

Национальная ассамблея Франции одобрила в первом чтении законопроект, вводящий презумпцию законности применения огнестрельного оружия полицейскими и жандармами. Документ поддержали 313 депутатов, против высказались 199.

Автором инициативы выступил представитель партии «Республиканцы» Эрик Поже. Министр внутренних дел Лоран Нуньез не только публично поддержал проект, но и задействовал статью 44 конституции, чтобы преодолеть обструкцию левых, подавших сотни поправок. Теперь слово за Сенатом.

Суть нововведения: если стражи правопорядка открыли огонь, то предполагается, что он действовал в рамках закона. Опровергнуть эту презумпцию смогут только следствие и суд. Глава МВД настаивал, что о безнаказанности речи не идёт: прокурор вправе вмешаться немедленно, если обстоятельства того потребуют. Однако само появление термина «презумпция» спровоцировало политический скандал.

Во французском праве именно государство обязано доказывать законность использования смертельной силы. Теперь отправная точка расследования смещается: полицейский перестаёт автоматически превращаться в подозреваемого. Адвокатские профсоюзы и правозащитники назвали такой подход «лицензией на убийство» и напомнили о позиции ЕСПЧ, требующего от властей обосновывать каждый выстрел. Сторонники закона парируют: сегодня сложилась обратная несправедливость, когда силовик, защищавший жизнь граждан, сразу оказывается под преследованием.

Дискуссия вышла далеко за юридические рамки. Страна ещё не отошла от массовых беспорядков 2023 года, вспыхнувших после гибели подростка Нахеля Мезрука. Голосование сопровождалось криками о фашизме и расизме, а с галереи для публики активисты скандировали лозунги. Сестру погибшего при задержании Адамы Траоре Ассу, присутствовавшую в зале, одни восприняли как символ протеста, другие — как доказательство политизации.

Теперь законопроект ждёт Сенат и почти гарантированное обращение в Конституционный совет. Вчерашнее голосование лишь обозначило новую линию раскола между теми, кто требует порядка, и теми, кто настаивает на свободе.

Ранее министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес предложил активнее внедрять искусственный интеллект для видеонаблюдения после ограбления Лувра. Глава ведомства назвал случившееся в музее наглядной демонстрацией острой нужды в современных алгоритмических системах. Нуньес пояснил, что парижская полиция чисто физически не способна в постоянном режиме отслеживать картинку со всех четырёх тысяч камер, установленных в столице.