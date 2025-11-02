Во Франции захотели переложить часть работы полиции на ИИ после ограбления Лувра

Недавнее громкое ограбление Лувра со всей очевидностью продемонстрировало необходимость внедрения современных систем алгоритмического анализа видеонаблюдения с применением технологий искусственного интеллекта. Такое заявление сделал министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес в интервью изданию Le Parisien.

Глава МВД Франции пояснил, что физически невозможно обеспечить постоянное наблюдение сотрудников полиции за изображениями со всех четырёх тысяч камер видеонаблюдения, установленных в столице. Министр добавил, что в перспективе использование алгоритмического анализа видео для привлечения внимания к нестандартным ситуациям, например, к появлению подъёмника у фасада здания, является одним из направлений для дальнейших размышлений.

«Я очень поддерживаю более систематическое использование «умных» камер, в том числе и за пределами крупных спортивных или культурных мероприятий. И я намерен использовать этот несчастный случай в Лувре в качестве аргумента в пользу постоянного и повсеместного использования таких камер», — заявил глава МВД.

Нуньес подчеркнул, что в настоящее время применение подобных систем анализа видеоданных носит экспериментальный характер и требует получения специального разрешения. Он напомнил, что для обеспечения безопасности во время Олимпийских игр 2024 года потребовалось принятие отдельного парламентского закона, разрешающего постоянный мониторинг с использованием алгоритмов, и аналогичный законопроект планируется рассмотреть для Игр 2030 года.

Нуньес также сообщил, что в Лувре будет существенно усилена система безопасности, однако признал сложность реализации подобных мер в культурных учреждениях. Помимо значительных финансовых затрат, установку современных систем безопасности часто ограничивают архитектурные особенности исторических зданий.

Напомним, что 19 октября в Лувре произошло ограбление. Из музея были похищены девять ценных ювелирных изделий, включая тиары, серьги, броши и ожерелья, некогда принадлежавшие монархам. Общая стоимость украденного оценивается примерно в 88 миллионов евро. Часть добычи, в том числе корона императрицы Евгении, была обнаружена неподалёку от музея вскоре после инцидента. Позднее были задержаны подозреваемые. Стало известно, что злоумышленники пытались реализовать украденное через израильскую охранную фирму CGI Group.