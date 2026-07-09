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9 июля, 11:03

Братьям с Украины грозит до 10 лет тюрьмы за детскую проституцию в Нидерландах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnnaStills

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnnaStills

Прокуратура Нидерландов потребовала назначить наказание в виде восьми и десяти лет лишения свободы для двух братьев из Украины, обвиняемых в сексуальной эксплуатации пятерых несовершеннолетних соотечественников и организации детской проституции. Об этом сообщает портал NU.nl.

По информации издания, обвиняемым 22 и 25 лет. В числе пострадавших — четыре девочки и один мальчик, двоим из которых по 14 лет. Все они, как и обвиняемые, являются украинскими беженцами, проживающими в Нидерландах. Другие подробности о фигурантах дела не раскрываются.

Следствие утверждает, что братья вовлекли двух несовершеннолетних в преступную деятельность, установив с ними доверительные отношения, а другим обещали высокую оплату. Позже, по версии обвинения, потерпевших подвергали жестокому сексуальному насилию, предлагая их услуги через интернет-платформы.

Кроме того, следствие сообщает, что обвиняемые без согласия несовершеннолетних производили скрытую фото- и видеосъёмку. В связи с возрастом пострадавших прокуратура также предъявляет братьям обвинения в изготовлении материалов с изображениями сексуального насилия над детьми.

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Наталья Демьянова
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