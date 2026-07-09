Жителей Московского региона предупредили о мощных ливнях и грозах на выходных

Выходные в Московской области будут контрастными. В пятницу, 10 июля, жара достигнет +30…+32 градусов на востоке, но уже днём начнутся кратковременные дожди и грозы с порывами до 15 м/с, рассказал синоптик Александр Ильин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

В субботу осадки усилятся и охватят почти весь регион. Днём температура опустится до +21…+26, на севере местами до +30. Ветер при грозах — до 17 м/с.

Наиболее сложной станет ночь на воскресенье: сильные, местами очень сильные дожди с грозами. В отдельных районах может выпасть до 50 мм осадков — это чревато локальными подтоплениями на дорогах и во дворах. Днём 12 июля +19…+24, осадки сохранятся.

С понедельника дожди начнут ослабевать: в понедельник и вторник — небольшие кратковременные осадки, +21…+26 градусов.

А ранее жителей Центральной России предупредили о возможных мощных смерчах. По словам специалистов, причина кроется в глобальном потеплении. Если тенденция сохранится, в будущем РФ может столкнуться с вихрями более высоких категорий по шкале Фудзиты.