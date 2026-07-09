В Минздраве рассказали, какие привычки отнимают у вас годы жизни

На продолжительность жизни человека могут влиять сразу несколько факторов — злоупотребление алкоголем, курение, низкая физическая активность, неправильное питание и недостаток овощей и фруктов в рационе. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия», приводит её слова РИА «Новости»

Одним из наиболее значимых факторов риска остаётся злоупотребление алкоголем. Котова отметила, что эта привычка может сокращать жизнь мужчин и женщин на 5–6 лет. При этом отказ от употребления спиртного, по её словам, способен увеличить продолжительность жизни на сопоставимый срок.

Замминистра также указала на опасность малоподвижного образа жизни и несбалансированного питания. Эти факторы, по её словам, способствуют развитию ожирения, которое само по себе повышает риск различных осложнений. Котова добавила, что у детей родителей с ожирением вероятность столкнуться с этой проблемой примерно в четыре раза выше. На это влияют как наследственные особенности, так и привычки, формирующиеся в семье.

Отдельное внимание представитель Минздрава уделила курению, включая использование электронных сигарет и вейпов. По её словам, такие устройства могут быстрее формировать зависимость и негативно воздействовать на лёгкие. При этом в России снижается число курящих людей, однако исследования показывают, что многие впервые пробуют сигареты ещё в школьном возрасте.

Говоря о питании, Котова подчеркнула, что речь идёт не только о количестве калорий. Важную роль играет состав рациона — дефицит овощей и фруктов, а также избыток сахара и легкоусвояемых углеводов также могут негативно сказываться на здоровье.

К слову, за последние десятилетия продолжительность жизни в России заметно выросла. За четверть века показатель увеличился примерно на 8 лет и достиг 74 лет. Аналогичная тенденция наблюдается и в мире: за тот же период средняя продолжительность жизни выросла примерно на 7 лет — с 66 до 74 лет. Эксперты связывают увеличение продолжительности жизни с улучшением общего состояния здоровья населения.