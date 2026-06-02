За четверть века продолжительность жизни в России выросла на 8 лет

Средняя продолжительность жизни в России за последние 25 лет выросла на 8 лет и достигла 74 лет. Об этом говорится в докладе, подготовленном к Петербургскому международному экономическому форуму.

Авторы исследования отмечают, что за тот же период в среднем по миру показатель увеличился на 7 лет — с 66 до 74 лет. В России рост оказался немного выше: с 65 до 74 лет.

Аналитики связывают увеличение долголетия с улучшением состояния здоровья людей. По их оценке, россияне старше 50 лет сейчас чувствуют себя лучше, чем представители предыдущего поколения в таком же возрасте.

Это позволяет многим дольше сохранять активность и оставаться на рынке труда, не прекращая профессиональную деятельность сразу после достижения пенсионного возраста.