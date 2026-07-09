Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 11:44

Махмуд Аббас назначил парламентские выборы в Палестине на 28 ноября

Обложка © ТАСС / ALAA BADARNEH

Обложка © ТАСС / ALAA BADARNEH

Президент Палестины Махмуд Аббас подписал указ о проведении парламентских выборов. Голосование должно состояться 28 ноября этого года, сообщает агентство WAFA.

Документ предусматривает участие жителей Иерусалима, Западного берега реки Иордан и сектора Газа. Им предстоит избрать депутатов Палестинского законодательного совета.

В указе содержится призыв к палестинцам «в Иерусалиме, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа принять участие в свободных и прямых парламентских выборах для избрания членов палестинского законодательного совета».

Власти заявили, что решение принято для укрепления демократических институтов и завершения избирательного процесса, который ранее был начат в Государстве Палестина.

При этом дата президентских выборов пока не определена. Ожидается, что её объявят позже — в соответствии с действующим законодательством.

США снова ввели санкции против спецдокладчика ООН по Палестине Альбанезе
США снова ввели санкции против спецдокладчика ООН по Палестине Альбанезе

Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что трагедия Палестины отошла на второй план из-за ситуации вокруг Ирана и Ормузского пролива, но проблема никуда не исчезла и остаётся актуальной.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Палестина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar