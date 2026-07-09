Махмуд Аббас назначил парламентские выборы в Палестине на 28 ноября

Президент Палестины Махмуд Аббас подписал указ о проведении парламентских выборов. Голосование должно состояться 28 ноября этого года, сообщает агентство WAFA.

Документ предусматривает участие жителей Иерусалима, Западного берега реки Иордан и сектора Газа. Им предстоит избрать депутатов Палестинского законодательного совета.

В указе содержится призыв к палестинцам «в Иерусалиме, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа принять участие в свободных и прямых парламентских выборах для избрания членов палестинского законодательного совета».

Власти заявили, что решение принято для укрепления демократических институтов и завершения избирательного процесса, который ранее был начат в Государстве Палестина.

При этом дата президентских выборов пока не определена. Ожидается, что её объявят позже — в соответствии с действующим законодательством.

Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что трагедия Палестины отошла на второй план из-за ситуации вокруг Ирана и Ормузского пролива, но проблема никуда не исчезла и остаётся актуальной.