Ситуация в Красном Лимане свидетельствует о критическом снижении боевого духа украинских формирований. Как сообщил комбат группировки «Запад» с позывным Скорпион, подразделения ВСУ практически перестали оказывать организованное сопротивление, предпочитая занимать оборонительные позиции в подвалах жилых домов, что фактически означает их отказ от ведения активных наступательных или оборонительных действий.

«На текущий момент сопротивления противник уже не оказывает. Противник, можно сказать, прячется трусливо в подвалах», — приводит слова комбата пресс-служба Минобороны.

Как утверждает Скорпион, российские бойцы уверенно теснят противника, шаг за шагом освобождая новые участки. При этом комбат делает акцент на гуманном подходе: перед тем как приступить к зачистке, наши штурмовики всегда дают врагу шанс сдаться. Если же противник выбирает сопротивление, здание берётся под контроль в ходе профессионального штурма, где каждый шаг выверен до мелочей.

Ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов представил доклад президенту РФ Владимиру Путину. Он заявил, что российские военные завершают освобождение города Красный Лиман. Герасимов подчеркнул стратегическую важность данного населённого пункта. Он отметил, что Красный Лиман является крупным административным центром и значимым железнодорожным узлом.