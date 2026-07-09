Волонтёр решил поправить надгробие и был раздавлен 300-килограммовой плитой

В США 52-летний Бретт Макмайкл погиб после несчастного случая на кладбище. Трагедия произошла 26 июня в городе Джульетта, пишет Daily Mail.

Мужчина работал там волонтёром и косил траву на территории кладбища Объединённой методистской церкви. В какой-то момент он решил выровнять памятник на одной из могил, чтобы убрать растительность вокруг.

Однако надгробие весом около 318 килограммов рухнуло на него. От удара американец потерял сознание, после чего его срочно доставили в больницу. Врачи подключили пострадавшего к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Чтобы снизить давление на отёкший мозг, ему удалили часть черепа.

У Макмайкла также диагностировали два перелома шейных позвонков и перелом лодыжки. 2 июля медики сообщили семье, что у пациента наступила смерть мозга. Через два дня родственники приняли решение отключить его от аппарата жизнеобеспечения.

Бретта Макмайкла знали как доброго, щедрого и глубоко верующего человека. Он служил в добровольной пожарной части округа Джонс и был главным помощником своей жены Донны, которая страдает хроническим заболеванием лёгких и не может работать.

Ранее Life.ru писал, что в Венгрии задержали каннибала, носившего домой части тел с заброшенных кладбищ. При обыске в доме задержанного следователи обнаружили шокирующие находки: несколько черепов, берцовую кость, кисть руки, а также реконструкцию человеческого лица, созданную из кожи.