Власти Львова пообещали найти и наказать всех участников бунта против ТЦК

По информации «Новосвят» и Telegram-канала «Говорит великий Львов», в Сиховский район Львова были стянуты дополнительные силы полиции в связи с массовым митингом горожан, выражающих недовольство процессом мобилизации. Правоохранители пытаются разрешить конфликтную ситуацию путём разъяснительных бесед.

Издание «Страна.ua» ранее сообщало, что причиной волнений стало задержание и избиение 20-летнего парня сотрудниками территориального центра комплектования. В украинских СМИ появились видеозаписи, на которых видно, как толпа скандирует лозунги, а затем раскачивает и переворачивает служебный автомобиль военкомата.

Официальный представитель областной полиции Алина Подрейко, комментируя ситуацию, представила иную версию событий. По её словам, патруль обнаружил гражданина, находящегося в розыске за уклонение от воинского учёта, но прохожие начали активно препятствовать действиям военных, что привело к быстрому скоплению большого количества людей на улице.

Представители региональной администрации уже заявили о намерении установить личности всех причастных к инциденту и привлечь к ответственности тех, кто препятствовал законной деятельности военных комиссаров.

Ранее сообщалось о массовом протесте во Львове против сотрудников территориального центра комплектования после конфликта с местным жителем. Причиной недовольства стало задержание 20-летнего молодого человека, которого военные избили во время инцидента.