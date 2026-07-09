Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 11:45

Власти Львова пообещали найти и наказать всех участников бунта против ТЦК

Протесты во Львове. Обложка © Telegram / Новости Украины

Протесты во Львове. Обложка © Telegram / Новости Украины

По информации «Новосвят» и Telegram-канала «Говорит великий Львов», в Сиховский район Львова были стянуты дополнительные силы полиции в связи с массовым митингом горожан, выражающих недовольство процессом мобилизации. Правоохранители пытаются разрешить конфликтную ситуацию путём разъяснительных бесед.

Издание «Страна.ua» ранее сообщало, что причиной волнений стало задержание и избиение 20-летнего парня сотрудниками территориального центра комплектования. В украинских СМИ появились видеозаписи, на которых видно, как толпа скандирует лозунги, а затем раскачивает и переворачивает служебный автомобиль военкомата.

Официальный представитель областной полиции Алина Подрейко, комментируя ситуацию, представила иную версию событий. По её словам, патруль обнаружил гражданина, находящегося в розыске за уклонение от воинского учёта, но прохожие начали активно препятствовать действиям военных, что привело к быстрому скоплению большого количества людей на улице.

Представители региональной администрации уже заявили о намерении установить личности всех причастных к инциденту и привлечь к ответственности тех, кто препятствовал законной деятельности военных комиссаров.

Буданов* раскритиковал протестующих после нападения на военкомов во Львове
Буданов* раскритиковал протестующих после нападения на военкомов во Львове

Ранее сообщалось о массовом протесте во Львове против сотрудников территориального центра комплектования после конфликта с местным жителем. Причиной недовольства стало задержание 20-летнего молодого человека, которого военные избили во время инцидента.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar