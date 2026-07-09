Член СПЧ поддержал идею годовой отсрочки по долгам, но предупредил о рисках

Власти снова заговорили о годовой отсрочке на взыскание долгов приставами. Идея не нова, но её возвращение вызвало споры. Председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов в беседе с Life.ru поддержал инициативу, но с оговоркой: если механизм не сделать прозрачным, он превратится в банальный коррупционный инструмент. По его словам, государство, заинтересованное в быстром возврате средств, вряд ли даст этому проекту зелёный свет.

Мы понимаем, что существуют две основные причины, по которым сегодня поднимается вопрос о взыскании долгов. Но дело в том, что сам этот механизм сегодня крайне жёсткий. Где-то он работает правильно, а где-то — нет. Кирилл Кабанов Председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ

По его словам, взыскание долгов чаще всего связано с ипотекой. Именно в этой сфере происходит большинство подобных историй. Кроме того, люди нередко попадают и в криминальные разбирательства. По мнению члена СПЧ, именно необходимость дать гражданам возможность защитить свои права стала одной из причин появления идеи о годовой отсрочке.

При этом Кабанов подчеркнул, что новый механизм необходимо сделать максимально прозрачным. Он предупредил, что без чётко прописанных правил отсрочка может превратиться в систему, при которой одни граждане будут получать преимущества, а другие — нет.

В целом Кабанов поддержал инициативу в нынешних условиях, однако выразил сомнения, что она сможет пройти все этапы согласования. По его словам, государство, в том числе налоговые органы, сегодня занимает жёсткую позицию в вопросе возврата средств и заинтересовано в максимально быстром погашении задолженностей. Поэтому, несмотря на правильность самой идеи, её практическая реализация может столкнуться с серьёзными препятствиями.

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