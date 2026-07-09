В аэропорту Манчестера задержали продюсера RT Скотта по подозрению в терроризме
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В аэропорту Манчестера задержали продюсера RT Джеймса Скотта. Его обвинили в терроризме, сообщил сам журналист.
По его словам, его отвели в закрытую комнату и в течение 2,5 часов допрашивали. Большинство вопросов касались России и политических взглядов Скотта. Позже его отпустили без предъявления официальных обвинений, но изъяли всю технику.
Это не первый случай давления на сотрудников RT и их партнёров.
А ранее Life.ru писал, что в ЕС впервые разрешили судить частных лиц за публикацию материалов RT. Поводом стали дела, возбуждённые в Германии против трёх человек. По версии обвинения, они администрировали сайт, на котором публиковался контент телеканала.
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