В аэропорту Манчестера задержали продюсера RT Скотта по подозрению в терроризме

В аэропорту Манчестера задержали продюсера RT Джеймса Скотта. Его обвинили в терроризме, сообщил сам журналист.

По его словам, его отвели в закрытую комнату и в течение 2,5 часов допрашивали. Большинство вопросов касались России и политических взглядов Скотта. Позже его отпустили без предъявления официальных обвинений, но изъяли всю технику.

Это не первый случай давления на сотрудников RT и их партнёров.

А ранее Life.ru писал, что в ЕС впервые разрешили судить частных лиц за публикацию материалов RT. Поводом стали дела, возбуждённые в Германии против трёх человек. По версии обвинения, они администрировали сайт, на котором публиковался контент телеканала.