Болельщик из Владивостока пронёс флаг России на несколько матчей ЧМ в США

Футбольный фанат из Владивостока по имени Андрей совершил масштабное путешествие на чемпионат мира в США, взяв с собой флаг родного города. Путь к цели был непростым: визу удалось получить в Узбекистане буквально за две недели до того, как американское посольство в Ташкенте перестало принимать россиян, а добираться до Штатов пришлось через Пекин.

«Больших надежд на возможность посещения футбольного мундиаля не возлагал. К своему удивлению, несмотря на множество предрассудков и отрицательных отзывов, получил визу без особых проблем. Через две недели консульский отдел США в Узбекистане прекратил принимать граждан России. Мой товарищ, который планировал лететь вместе со мной, уже не успел», — рассказал приморец порталу newsvl.ru.







Для Андрея это не первый подобный опыт — в 2024 году он посетил Евро в Германии, проделав путь через Турцию и Грецию. В США болельщик посетил матчи в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Филадельфии и Майами. По словам Андрея, билеты на игры обошлись ему в сумму от 13 до 31 тысячи рублей, а перелет — в 70 тысяч. Он отметил, что окружающие реагировали на российский флаг дружелюбно и даже просили сделать совместные фото.

Ранее сообщалось, что цены на билеты на четвертьфинальные матчи чемпионата мира значительно изменились после вылета Криштиану Роналду с турнира. Стоимость посещения игр этой стадии снизилась почти на 60%. Если до этого самые доступные варианты обходились примерно в 2950 долларов (около 226 тысяч рублей), то позднее минимальная цена опустилась примерно до 1200 долларов (около 92 тысяч рублей).