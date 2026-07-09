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9 июля, 12:16

Свадебное платье Мизулиной стоило, как однокомнатная квартира в Подмосковье

Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Стала известна стоимость платья Екатерины Мизулиной, в котором она вышла замуж за Ярослава Дронова (Shaman). Как выяснил корреспондент «Абзаца», речь идёт о винтажном наряде Oscar de la Renta из коллекции 2018 года. Цена достигает 25 тысяч фунтов стерлингов — около 2,5 миллиона рублей.

На вторичном рынке платье можно купить за 640 тысяч, а без скидки оно продаётся за 2 миллиона. Для сравнения: в Подмосковье за эту сумму можно приобрести одну-две квартиры в старом фонде. В Щелкове или Сергиевом Посаде — около 2 миллионов, в Рошале — от 1 миллиона. Таким образом, один наряд сопоставим со стоимостью трёх таких объектов.

Тайная свадьба Shaman и Мизулиной в ресторане «Большой» обошлась в 8 млн рублей
Тайная свадьба Shaman и Мизулиной в ресторане «Большой» обошлась в 8 млн рублей

Дронов и Мизулина официально поженились ещё в прошлом году. Церемонию провели во время их совместной рабочей поездки в Донбасс. Молодожёны выбрали строгие образы в милитари-стиле, которые соответствовали месту и обстоятельствам регистрации. Позже глава «Лиги безопасного интернета» рассказывала, что решение расписаться именно там пара приняла спонтанно. Накануне пара выложила видео со свадебной церемонии.

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Дарья Нарыкова
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