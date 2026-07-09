Конституционный суд Молдавии отобрал у Гагаузии право на свои выборы

Гагаузию лишили права самостоятельно формировать ЦИК и проводить выборы. Это следует из решения Конституционного суда Молдавии.

«Признать неконституционными текст об утверждении состава ЦИК Гагаузии во исполнение положений статьи 12 части (3) пункта d), а также статей 19, 22, 23 и 24 Закона № 344 от 23 декабря 1994 года об особом правовом статусе Гагаузии», — зачитала постановление председатель КС Домника Маноле.

Гагаузия — это автономное территориальное образование на юге Молдавии, населённое преимущественно гагаузами — тюркоязычным народом православного вероисповедания. Статус автономии был закреплён законом в 1994 году после периода напряжённости, связанного с распадом СССР и стремлением региона к самоопределению. В состав Гагаузии входят три города (Комрат, Чадыр-Лунга, Вулканешты) и несколько десятков сёл, а ее политическая жизнь традиционно отличается пророссийскими настроениями и сложными отношениями с центральными властями Кишинева.

Ранее министр иностранных дел Молдавии и вице-премьер страны Михай Попшой заявил, что поддерживает идею объединения с Румынией. По его словам, если в стране проведут референдум по этому вопросу, он отдаст свой голос «за». Возможное объединение Румынии и Молдавии обсуждается с 90-ых годов. Нынешние власти в Кишинёве открыто стали говорить о слиянии двух стран. Противники идеи не раз напоминали, что у действующего президента Молдавии Майи Санду двойное гражданство. Она также обладает румынским паспортом, что может сподвигнуть её на проталкивание инициативы с объединением.