57-летняя Дженнифер Энистон показала редкие фото с бойфрендом

Дженнифер Энистон опубликовала редкие снимки с возлюбленным — 50-летним гипнотерапевтом и коучем по отношениям Джимом Кертисом. Актриса поделилась кадрами в Instagram*.

На фотографиях Энистон позирует вместе с Кертисом и друзьями. На одном из снимков её бойфренд запечатлён в спортзале, на другом он садится в машину в тот момент, когда звезда снимает селфи.

«Надвигается летний фотодамп!» — написала актриса в подписи к публикации.

Слухи о романе Энистон и Кертиса появились прошлым летом. Сначала пару заметили вместе во время отдыха в Испании, а позже звезда «Друзей» впервые показала возлюбленного в личном блоге.

До этого Энистон дважды была замужем. Её первым супругом был Брэд Питт, с которым она развелась в 2005 году. Второй брак актрисы — с Джастином Теру — был зарегистрирован в 2015 году и завершился разводом спустя три года.

А не так давно Энистон впервые подробно рассказала о многолетней борьбе с бесплодием, объяснив причину отсутствия детей в своей жизни. В интервью изданию Harper’s Bazaar звезда раскрыла детали личной истории, которую скрывала более двух десятилетий.

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