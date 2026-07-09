На Украине задержали замглавы Одесского облсовета за вымогательство

На Украине задержали заместителя председателя Одесского областного совета. Его подозревают в том, что вместе с подельниками он вымогал у местного бизнесмена 50 тысяч долларов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По версии следствия, чиновник обещал предпринимателю без проблем оформить документы для строительства коттеджного посёлка рядом с портовым городом. Если бы застройщик отказался платить, ему грозили что нарочно затянут подготовку бумаг.

Спецслужба зафиксировала всё происходящее и взяла задержанных после того, как они получили первую часть денег — 10 тысяч долларов. Заместителю главы облсовета предъявили обвинения, но его фамилию не называют.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд Украины частично поддержал ходатайство прокурора по делу бывшего вице-премьера Алексея Чернышова. Экс-чиновнику разрешили снять электронный браслет, однако другие ограничения оставили в силе: он должен сообщать о смене жилья и работы, приходить по вызовам следствия, сдать загранпаспорт и не общаться с рядом людей по этому делу.