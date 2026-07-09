Роскосмос показал надвигающийся на Москву циклон с высоты 35 тысяч км
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Роскосмос показал снимок надвигающегося на Москву циклона из космоса. Накануне непогода бушевала в Калининградской области.
На Москву надвигается циклон. Фото © Telegram / Роскосмос
«Сегодня циклон уже подошёл к Москве. Его прохождение зафиксировали спутники Роскосмоса», — сообщили в госкорпорации, приложив снимок с высоты более 35 тысяч километров.
Кадр сделали спутники «Электро-Л» и «Арктика-М».
Напомним, 8 июля на территорию Калининградской области обрушился мощный штормовой циклон. В результате разгула стихии зафиксированы многочисленные падения деревьев, повреждения автомобилей и кровель частных домов. Ряд населённых пунктов временно остался без электроснабжения.
Обильные дожди вызваны слиянием сразу двух циклонов: «Бернадетт» и «Каспиец». В связи с ухудшением погоды Минтранс просит водителей соблюдать особую осторожность: необходимо выбирать пониженную скорость, увеличивать дистанцию между автомобилями и обязательно пропускать пешеходов на переходах. При любых ДТП и чрезвычайных происшествиях следует незамедлительно звонить 112.
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