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9 июля, 13:16

Мирошник цитатой из «12 стульев» высмеял оружейные презенты Эрдогана лидерам ЕС

Обложка © Кадр из фильма «12 стульев», режиссёр/сценарист Марк Захаров

Обложка © Кадр из фильма «12 стульев», режиссёр/сценарист Марк Захаров

Сообщение о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил пистолеты лидерам стран Евросоюза, стало поводом для ироничного комментария со стороны посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника. В своём Telegram-канале дипломат привёл известную цитату из романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев».

«Придётся отстреливаться… Я дам вам парабеллум», — написал Мирошник.

Продолжая комментировать ситуацию, представитель МИД в ироничной форме предположил, что такой жест может быть связан с международной обстановкой.

«Вы не знаете зачем Эрдоган подарил лидерам стран НАТО револьверы?! Это его способ завершить войну?!» — заключили он.

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Напомним, что необычный дипломатический подарок президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стал причиной сложностей для европейских представителей после саммита НАТО в Анкаре. Турецкий лидер вручил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и другим участникам встречи пистолеты с гравировкой и боевыми патронами.

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Милена Скрипальщикова
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