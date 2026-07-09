Путин назвал неправовыми решения западных арбитражей против бизнеса РФ

Президент России Владимир Путин поставил под сомнение легитимность решений, выносимых судами в Лондоне и Стокгольме против российских предпринимателей, назвав их неправовыми. Тема дискриминации отечественного бизнеса в международных инстанциях была поднята на встрече российского лидера с главой ТПП Сергеем Катыриным.

Катырин напомнил, что эта проблема уже поднималась на уровне Госсовета, отметив, что западные арбитражи фактически превратились в инструмент давления на российские компании.

«Принимают неправовые решения», — прокомментировал Путин решения судов Лондона и Стокгольма против российского бизнеса.

Напомним, встреча Путина и Катырина состоялась в Кремле. Она была посвящена вопросам, связанным с деятельностью организации и поддержкой делового сообщества.