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9 июля, 13:05

Дрон с колонкой транслировал угрозы жителям Энергодара

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

ВСУ ночью транслировали угрозы в адрес жителей Энергодара с помощью дрона с колонкой. Об этом РИА Новости заявил мэр города Максим Пухов.

По его словам, это стало новой попыткой психологического давления на население города-спутника Запорожской АЭС. Какие именно угрозы звучали с беспилотника, Пухов не уточнил.

Мэр также заявил, что украинская сторона продолжает распространять фейки об эвакуации из Энергодара. По его оценке, такие сообщения рассчитаны на запугивание местных жителей и создание паники. Ранее власти города уже сообщали о похожих случаях, когда дроны использовали для распространения ложной информации якобы о готовящейся эвакуации.

Энергодар находится рядом с Запорожской АЭС. Из-за этого любые сообщения о безопасности города и станции регулярно становятся частью информационного противостояния сторон.

На ЗАЭС сообщили, что Энергодар полностью обесточен из-за ударов ВСУ
На ЗАЭС сообщили, что Энергодар полностью обесточен из-за ударов ВСУ

Ранее сообщалось, что Запорожская и Херсонская области частично остались без света из-за удара ВСУ. Работы по возвращению электричества потребителям продолжаются. О сроках полного восстановления энергоснабжения пока не сообщается.

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Марина Фещенко
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