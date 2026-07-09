Молдавию подняли на смех после фото из Освенцима с «жертвами сталинизма»

Минобороны Молдавии оказалось в центре скандала после публикации фотографии, которую ведомство использовало в материале о жертвах сталинских депортаций. Изображение на самом деле связано с преступлениями нацистской Германии.

Фото © yadvashem

Снимок появился на странице молдавского военного ведомства в годовщину депортаций в стране. Однако на нём запечатлены русинские евреи из Закарпатья, которых в 1944 году отправили в концлагерь Освенцим, где они стали жертвами нацистского уничтожения.

Фото © yadvashem

Публикация вызвала реакцию российских экспертов и политиков, которые заявили о попытках пересмотра истории Второй мировой войны. Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал произошедшее частью общеевропейской тенденции переписывания исторических событий.

«Вся Европа охвачена болезнью переписывания истории Второй мировой войны. Мы видим типичный пример окна Овертона, где жертву и злодея если не меняют местами, то как минимум ставят между ними знак равенства», — заявил парламентарий RT.

Политолог и советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич отметил, что современная Молдавия исторически связана с периодом существования СССР, когда регион получил развитие и значительные вложения в инфраструктуру.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвал публикацию не случайной ошибкой, а частью политики, направленной на изменение отношения к истории.

«Ошибка» с картинкой — это не ошибка, а часть продуманной антироссийской политики властей Молдавии и стоящего за ними Запада», — заявил Миронов.

По словам политика, подобные действия могут привести к тому, что ответственность за преступления нацистской Германии и Советского Союза будут пытаться представить как равнозначную.

Между тем МИД России рекомендовал гражданам РФ воздержаться от поездок в Молдавию. В ведомстве объяснили это участившимися случаями дискриминационного отношения к россиянам при въезде в страну и дополнительными проверками на границе. Поводом для заявления стал скандал с удержанием российских дипломатических курьеров в аэропорту Кишинёва. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что власти Молдавии проводят недружественную политику в отношении граждан РФ.