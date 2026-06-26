МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Молдавию

МИД России рекомендовал гражданам РФ воздержаться от поездок в Республику Молдова из-за дискриминации и дополнительных проверок. Министерство выпустило срочное предупреждение после скандала с удержанием дипломатических курьеров в аэропорту Кишинёва.

В ведомстве заявили, что власти страны проводят дискриминационную политику в отношении российских граждан при въезде в страну. Отмечаются случаи дополнительных проверок, длительных досмотров и ограничений доступа в транзитных зонах аэропорта Кишинёва. Также в МИД РФ сообщили о проблемах с консульским доступом к гражданам России, находящимся в аэропорту или не допущенным в Молдавию.

«В связи с этим МИД России в очередной раз настоятельно рекомендует российским гражданам воздерживаться от поездок в Республику Молдова», — заявили в ведомстве.