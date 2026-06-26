МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Молдавию
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МИД России рекомендовал гражданам РФ воздержаться от поездок в Республику Молдова из-за дискриминации и дополнительных проверок. Министерство выпустило срочное предупреждение после скандала с удержанием дипломатических курьеров в аэропорту Кишинёва.
В ведомстве заявили, что власти страны проводят дискриминационную политику в отношении российских граждан при въезде в страну. Отмечаются случаи дополнительных проверок, длительных досмотров и ограничений доступа в транзитных зонах аэропорта Кишинёва. Также в МИД РФ сообщили о проблемах с консульским доступом к гражданам России, находящимся в аэропорту или не допущенным в Молдавию.
«В связи с этим МИД России в очередной раз настоятельно рекомендует российским гражданам воздерживаться от поездок в Республику Молдова», — заявили в ведомстве.
Ранее стало известно, что в аэропорту Кишинёва силовики правоохранители задерживают российских дипломатических курьеров и требуют досмотра дипломатической почты. От сотрудников требовали открыть корреспонденцию, а также «добровольно» предоставить мобильные телефоны, ссылки на нормы международного права были проигнорированы. Выходки Молдавии коснулись и российских артистов. 26 звёзд попали в чёрный список, среди них — Агутин, Шнуров и Ирина Круг.
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