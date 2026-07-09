Вита Чиковани сделала предложение своему возлюбленному после 15 лет отношений

Вита Чиковани решила сама сделать шаг к свадьбе и предложила своему возлюбленному Алексею пожениться. Пара состоит в отношениях уже 15 лет, но заветного предложения от мужчины певица так и не дождалась.

«Я уже, чтоб вы понимали, на «Белых ночах» предложение ему делала, даже вот так это было, представляете! Он вроде согласился, а потом мы поняли — и так все хорошо, и как-то подзабыли», — цитирует Чиковани телеграм-канал «Звездач».

Также Вита рассказала о примирении с Ираклием после конфликта на шоу «Последний герой». По её словам, певец сам подошёл к ней, извинился, и теперь они готовы оставить разногласия в прошлом.

Ранее Life.ru сообщал, что чемпионка мира в парном фигурном катании Анастасия Мишина вышла замуж. Избранником спортсменки стал Андрей Пушняков — учитель физкультуры и тренер по баскетболу. Новоиспечённый муж работает в школе, где училась спортсменка.