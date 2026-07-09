Учёные выявили рост послеродовой депрессии у мужчин

Послеродовая депрессия традиционно считается проблемой молодых матерей, однако специалисты предупреждают: с этим состоянием могут сталкиваться и отцы. При этом у мужчин расстройство часто проявляется иначе и значительно реже получает официальный диагноз. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Эксперты отмечают, что после рождения ребёнка мужчины также могут испытывать серьёзные изменения в эмоциональном состоянии. По оценкам специалистов, послеродовая депрессия затрагивает как минимум одного из десяти отцов, однако большинство случаев остаются незамеченными. У женщин подобное состояние может проявляться в виде подавленного настроения, проблем со сном, чувства вины, сложностей с установлением связи с ребёнком и ухудшения концентрации. В тяжёлых случаях появляются мысли о причинении вреда себе или малышу.

Причины послеродовой депрессии до конца не изучены. Учёные связывают её с сочетанием нескольких факторов, включая гормональные изменения после рождения ребёнка, стресс, осложнения беременности, рождение недоношенного или нездорового ребёнка. При этом у мужчин механизм может отличаться. Психолог Медицинского центра Университета Хакенсака Бретт А. Биллер рассказал, что период после рождения ребёнка сопровождается у отцов значительными изменениями, в том числе снижением уровня тестостерона и повышением уровня эстрогена и кортизола.

«Периродовой период — это время значительных изменений для новых отцов. Они часто испытывают гормональные сдвиги, включая снижение тестостерона и повышение эстрогена и кортизола, которые являются эволюционными механизмами для увеличения привязанности к их потомству, но также делают их более восприимчивыми к депрессии и тревоге», — отметил специалист.

Исследования показывают, что риск развития послеродовой депрессии у мужчины может значительно увеличиваться, если подобное состояние наблюдается у его партнёрши. По оценкам экспертов, вероятность может вырасти примерно до 50%. Крупное исследование, проведённое в Швеции и опубликованное в JAMA Network Open, изучило данные более миллиона мужчин. Учёные выяснили, что к концу первого года после рождения ребёнка количество диагнозов депрессии и стрессовых расстройств среди отцов увеличилось примерно на 30% по сравнению с периодом до рождения малыша.

Авторы работы считают, что дополнительное давление, связанное с новой ролью, финансовыми трудностями, нехваткой сна и изменениями в отношениях с партнёром, может постепенно ухудшать психическое состояние мужчин. Специалисты также обращают внимание на то, что симптомы у отцов часто отличаются от проявлений у матерей. Вместо выраженной грусти и замкнутости мужчины могут становиться раздражительными, агрессивными, чаще испытывать вспышки гнева или обращаться к алкоголю и другим веществам.

К другим признакам возможной послеродовой депрессии у мужчин относятся социальная изоляция, потеря интереса к привычным занятиям, а также частые головные боли и боли в животе. Учёные предполагают, что низкий уровень выявления проблемы связан не только с особенностями симптомов, но и с нежеланием многих мужчин обращаться за помощью. Некоторые отцы могут скрывать своё состояние, чтобы не отвлекать внимание от партнёрши и её восстановления после родов.

Эксперты считают, что система поддержки молодых семей должна учитывать не только здоровье матерей, но и психологическое состояние отцов, поскольку их эмоциональное состояние может влиять как на отношения внутри семьи, так и на развитие ребёнка.