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9 июля, 14:03

Захарова высмеяла Британию за задержание продюсера RT

Обложка © Telegram/ Мария Захарова

Обложка © Telegram/ Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала британские власти из-за задержания продюсера RT Джеймса Скотта, которого подозревают в терроризме. Дипломат задалась вопросом, почему Лондон игнорирует действия Владимира Зеленского. Она подчеркнула, что глава киевского режима открыто признаёт причастность к атакам на гражданские объекты, а его подчиненные совершают преступления против пленных, однако британская сторона не предпринимает против него никаких мер.

«Что же в Британии Зеленского ни разу не задержали — он и не скрывает, что отдает приказы наносить удары по социальным объектам и людям, а его неонацистские головорезы похищают, пытают и убивают пленных как военных, так и гражданских?» — написала Захарова в Telegram-канале.

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Напомним, Джеймса Скотта задержали в аэропорту Манчестера. По словам самого журналиста, его отвели в закрытую комнату и в течение 2,5 часов допрашивали. Большинство вопросов касались России и политических взглядов Скотта. Позже его отпустили без предъявления официальных обвинений, но изъяли всю технику.

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Наталья Демьянова
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