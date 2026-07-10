Россиянам рассказали, о чём просить Оптинских старцев в день их памяти

10 июля Русская православная церковь празднует обретение мощей преподобного Амвросия и Собора Оптинских старцев. Это день, когда верующие вспоминают великих подвижников XIX – начала XX века, которые сделали Оптину пустынь духовным центром России. О чём просить святых старцев в этот день, Life.ru рассказал заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Самым известным из старцев был преподобный Амвросий — человек удивительной судьбы. В миру Александр Гренков родился в многодетной семье пономаря. Окончив семинарию, он дал обет постричься в монахи, если выздоровеет от тяжёлой болезни. Выздоровев, долго медлил, мучась укорами совести, и в 27 лет тайно бежал в Оптину пустынь. Там он стал учеником старцев Льва и Макария. Болезни приковали его к постели, но именно в немощи явилась сила Божия.

Иеросхимонах Амвросий (Гренков). Фото © Сайт Введенского ставропигиального мужского монастыря

Преподобный Амвросий обладал даром прозорливости: проникал в душу собеседника как в раскрытую книгу и давал точные советы. К нему стекались тысячи людей со всей России — от крестьян до Достоевского, Толстого, Соловьёва. Он отличался удивительным жизнелюбием и юмором. Его краткие наставления стали народными афоризмами: «Мы должны жить, как колесо вертится — чуть одной точкой касаться земли, а остальным стремиться вверх» или «Отчего человек бывает плох? Оттого, что забывает, что над ним Бог!»

О чём же молятся Оптинским старцам? В первую очередь — о даровании смирения и терпения. Сами они говорили: «Есть смирение — всё есть, нет смирения — ничего нет». Им молятся об укреплении в вере и о помощи в духовной брани, о мудром наставничестве и о помощи в воспитании детей. Им молятся об исцелении от болезней и о прощении грехов, о мире в семье и о разрешении житейских трудностей. Михаил Иванов Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

В этот день особенно принято читать «Молитву Оптинских старцев», которую составил преподобный Амвросий, а другие старцы дополнили. Её главная мысль — со смирением и благодарностью принимать каждый день, какой бы он ни был:

Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить всё, что принесёт мне наступающий день... Во всех делах моих руководи мною и наставляй меня... Научи меня прямо и разумно действовать... Укрепи мою волю и дай мне силы бороться с грехами. @ Сайт Введенского ставропигиального мужского монастыря

Эту молитву можно читать каждое утро, чтобы настроить душу на мир и доверие к Промыслу Божию. Также 10 июля хорошо прийти в храм, поставить свечу перед иконой Собора Оптинских старцев, прочитать тропарь и кондак. В тропаре, глас 6, поётся: «Светильники всесветлыя, возсиявшия во мраце страстей...», а в кондаке, глас 4: «Во Оптиной пустыни процветше, яко финик, богомудрии старцы...»

В молитве преподобному Амвросию мы просим: «О, великий старче и угодниче Божий, преподобне отче Амвросие!.. Буди нам, грешным и недостойным, отец чадолюбивый, не отрини от нас помощи твоея».