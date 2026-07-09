Зумеры в России тратят на услуги вдвое больше старшего поколения

Молодые россияне оказались самыми активными потребителями услуг: представители поколения зумеров тратят на них почти в два раза больше, чем старшие поколения. Об этом пишет Mash Money.

По данным Telegram-канала, 77% жителей России регулярно обращаются к частным специалистам и компаниям для решения бытовых и рабочих задач. Средние расходы на услуги составляют около 17 тысяч рублей в месяц.

Главной категорией, от которой люди не готовы отказываться даже при снижении доходов, стала красота и уход. Однако у разных возрастных групп приоритеты заметно отличаются.

Зумеры в возрасте 18–24 лет в среднем расходуют около 34 тысяч рублей ежемесячно. Для них одной из главных статей остаётся образование: курсы, занятия с преподавателями и различные мастер-классы.

Миллениалы также вкладываются в обучение, но их расходы ниже — примерно 24 тысячи рублей в месяц. При этом они чаще стараются совмещать развитие с другими повседневными тратами.

У россиян старшего возраста на первом месте остаются процедуры ухода за собой — от 47% до 50% представителей этих групп считают такие расходы необходимыми. Кроме того, люди 45+ чаще обращаются к специалистам для ремонта и бытовых задач.

При выборе мастеров поколения тоже отличаются: около 40% россиян старше 45 лет уже нашли проверенных специалистов и не меняют их. Зумеры, напротив, чаще экспериментируют и продолжают искать подходящие варианты.

Ранее директор финтех-платформы Нурбек Садиков заявил, что поколение Z пересматривает подход к деньгам: 40% зумеров используют вклады, ценя скорость и контроль, и при осознанных тратах на комфорт формируют управляемый капитал, а не просто копят «на чёрный день». Им нужны простые продукты с мгновенным доступом к средствам.