Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 14:28

Беспилотники изменили баланс ядерной угрозы в мире, заявил конструктор ЦКБР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Беспилотные системы — наземные, морские и воздушные — размывают прежнюю неприкосновенность ядерного оружия. Об этом в колонке для газеты «Известия» заявил главный конструктор ЦКБР Дмитрий Кузякин.

По его мнению, раньше нападение неядерного государства на ядерную державу было практически невозможно из-за природы атомного оружия. Однако распространение дронов меняет этот баланс.

Специалист задаётся вопросом: стоит ли применять ядерное оружие против региональной страны, если она с помощью беспилотников вытеснила мощнейший флот из Персидского залива. Кузякин утверждает, что сейчас идёт процесс «десакрализации атома».

Зеленский вновь пожаловался, что не состоит в клубе владельцев ядерного оружия
Зеленский вновь пожаловался, что не состоит в клубе владельцев ядерного оружия

А ранее в Кремле заявили, что Россия применит ядерное оружие только при угрозе существованию страны. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в ядерной доктрине нашей страны чётко прописаны условия применения такого вооружения.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Оружие
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar