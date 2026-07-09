Беспилотники изменили баланс ядерной угрозы в мире, заявил конструктор ЦКБР

Беспилотные системы — наземные, морские и воздушные — размывают прежнюю неприкосновенность ядерного оружия. Об этом в колонке для газеты «Известия» заявил главный конструктор ЦКБР Дмитрий Кузякин.

По его мнению, раньше нападение неядерного государства на ядерную державу было практически невозможно из-за природы атомного оружия. Однако распространение дронов меняет этот баланс.

Специалист задаётся вопросом: стоит ли применять ядерное оружие против региональной страны, если она с помощью беспилотников вытеснила мощнейший флот из Персидского залива. Кузякин утверждает, что сейчас идёт процесс «десакрализации атома».

А ранее в Кремле заявили, что Россия применит ядерное оружие только при угрозе существованию страны. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в ядерной доктрине нашей страны чётко прописаны условия применения такого вооружения.