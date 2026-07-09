Врачи вытащили из пса «бомбу замедленного действия», гнившую в нём два месяца

В Бабушкинской ветеринарной клинике спасли четырёхлетнего веймаранера по кличке Зевс. Проглоченная еловая шишка два месяца находилась в кишечнике животного и привела к некрозу тканей. Об этом сообщила пресс-служба сети государственных ветклиник Москвы ГБУ «Мосветобъединение».

В Москве собаке удалили часть кишечника после двух месяцев с еловой шишкой. Фото © Telegram / Моя Ветклиника

Четырёхлетний Зевс с детства любил играть с шишками: хозяин бросал их, а пёс с удовольствием приносил обратно. Во время одной из таких игр владелец заподозрил, что питомец случайно проглотил шишку. Состояние собаки постепенно ухудшалось, однако в течение двух месяцев обследования в разных клиниках не помогли установить причину недомогания — инородное тело обнаружить не удавалось.

В Москве собаке удалили часть кишечника после двух месяцев с еловой шишкой. Фото © Telegram / Моя Ветклиника

Лишь после рентгенографии в Бабушкинской ветклинике выяснилось, что еловая шишка всё это время находилась в кишечнике животного. Операцию провёл хирург Ярослав Паршин-Сомов. К моменту вмешательства ситуация стала критической: из-за длительного нахождения инородного предмета в кишечнике развился некроз тканей. Врачам пришлось удалить около 20 сантиметров кишечника вместе с застрявшей шишкой.

Несмотря на тяжёлое состояние, Зевс быстро пошёл на поправку. Уже через четыре дня после операции пёс вернулся к привычной активности. Теперь животному предстоит пройти курс восстановления и несколько месяцев соблюдать специальную диету, чтобы не перегружать укороченный пищеварительный тракт. По словам ветеринаров, опасность для жизни питомца миновала, и он продолжает выздоравливать.

Ранее стало известно, что летом риск получения травм у домашних животных значительно возрастает, поскольку питомцы проводят на улице больше времени. Опасность могут представлять острые камни, битое стекло, сухие ветки, колючие растения, насекомые и высокая трава. Даже обычная прогулка способна закончиться серьёзным повреждением.