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Регион
9 июля, 14:44

Корги, изъятого у задержанной террористки, отдали в надёжную семью

Обложка © РИА Новости / Илья Наймушин

Обложка © РИА Новости / Илья Наймушин

Корги, хозяйку которого задержала ФСБ, пристроили в новую семью. Об этом сообщает kp.ru.

Сотрудники ведомства отметили, что питомцу нашли надёжных хозяев. Пёс больше не находится в помещении для временного содержания.

В пресс-службе добавили, что это не первый подобный случай. Ранее один из офицеров забрал к себе чёрную немецкую овчарку мужчины, задержанного в ходе операции «Паутина».

О задержании хозяйки корги стало известно сегодня утром. Девушку 2001 года рождения подозревают в подготовке резонансного преступления в Москве. По данным ЦОС ФСБ, её целью был один из высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны РФ.

Выяснилось, что задержанная следила за военными чинами в Москве и Санкт-Петербурге. На допросе она рассказала о вербовке украинской спецслужбой.

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Гражданка призналась, что в 2024 году возобновила общение со старым знакомым. С ним она не виделась четыре года. Мужчина сообщил, что живёт на Украине и выполняет разведывательную миссию на российской территории. Именно он склонил фигурантку к сотрудничеству. При этом задержанная верила в «любовь» со своим куратором.

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Никита Никонов
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