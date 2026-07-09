«Серкан Болат» впервые снимется в российском кино

Турецкий актёр Керем Бюрсин, известный по роли Серкана Болата в хитовом сериале «Постучись в мою дверь», впервые сниметcя в российском кино. Как стало известно эксклюзивно Telegram-каналу ALEKÓ, съёмки мелодрамы «Любовь вне расписания» стартуют в октябре 2026 года, а премьера запланирована на февраль 2027-го.

Подробности сюжета пока держатся в секрете, но создатели обещают историю о сложных отношениях двух людей, чьи чувства оказываются сильнее любых обстоятельств.

Керем Бюрсин — один из самых популярных турецких актёров на постсоветском пространстве. Всемирную известность ему принесла роль Серкана Болата в сериале «Постучись в мою дверь». За его плечами — более 15 фильмов и сериалов. Он снимался в проектах «Сердцебиение», «Эфлятун», а также готовится к выходу в проекте «За чертой».

В 2024 году стало известно, что Бюрсин сыграет главную роль в турецкой адаптации российской комедии «Холоп». Премьера фильма прошла в январе 2025 года, а турецкая версия «Холопа» даже попала в российский кинопрокат, собрав 62,2 миллиона рублей.