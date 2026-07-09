В Петербурге собака на прогулке съела закладку с марихуаной и едва не погибла

В Санкт-Петербурге домашний пёс по кличке Купа случайно съел закладку с марихуаной во время ночного выгула. О последствиях инцидента рассказал местный телеграм-канал.

В центре Санкт-Петербурга собака съела закладку во время прогулки. Видео © «Макс»/ Осторожно, Петербург

Инцидент произошёл на территории жилого комплекса «Царская столица». Хозяйка на время спустила питомца с поводка, чем тот и воспользовался, обнаружив опасную находку. Сразу после прогулки состояние собаки не вызывало тревоги, однако утром проявились тяжёлые симптомы. Животное отказывалось от воды и еды, практически не могло передвигаться.

Встревоженная девушка экстренно доставила Купу в ближайшую ветеринарную клинику. Псу на всякий случай провели инфузионную терапию с капельницей. Врачи стационара успокоили хозяйку, заверив, что жизни собаки ничто не угрожает.

«Нам сказали в стационаре, что ему ничего не угрожает, но утром, когда он буквально не мог ходить, отказывался пить и есть, это был ад», — написала петербурженка.

Ранее сообщалось, что в корме для животных Brit Premium обнаружено критическое превышение тяжёлых металлов, которое может спровоцировать отравление у домашних питомцев. Исследование инициировала москвичка после того, как её кошке резко стало плохо после смены рациона. У животного открылись рвота и кровавая диарея. Ветеринар заподозрил острое пищевое отравление, после чего хозяйка сдала продукцию на анализ.