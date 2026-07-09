«Серийная погромщица домов» завелась в Подмосковье

В Подмосковье владелица дома обвинила арендаторшу в том, что после выезда она оставила жильё с серьёзными повреждениями и долгами. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, пострадавшая оценила ущерб примерно в 200 тысяч рублей.

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История произошла в Сергиевом Посаде. Дом выставили на продажу за 6,8 млн рублей. На просмотр приехала женщина по имени Анастасия вместе с мужчиной и тремя детьми. Она заявила, что готова приобрести дачу, и пообещала внести задаток в размере 30 тысяч рублей, однако перевела только 10 тысяч.

Позже женщина попросила разрешить ей временно заселиться в дом до оформления сделки. Владелица согласилась и заключила договор аренды — стоимость проживания составила 100 тысяч рублей в месяц.

Однако сроки покупки начали постоянно переноситься: сначала речь шла о марте, затем о апреле, мае и июне. По словам хозяйки дома, арендаторша при этом не полностью оплачивала жильё, и к концу июня задолженность выросла до 80 тысяч рублей. Кроме того, на женщину стали жаловаться соседи, а сотрудница, занимавшаяся уборкой дома, заявила, что ей не выплатили деньги за работу.

После конфликта Анастасия съехала, оставив многочисленные повреждения. По словам собственницы, в доме были сломаны сантехника и мебель, испорчена отделка, остались грязные стены, мусор и следы затопления.

Владелица обратилась в полицию, но пока не получила реакции на заявление. Другие пострадавшие заявляют, что это не первый подобный случай с участием женщины. По их словам, ранее она могла оставлять долги перед разными специалистами и организациями, включая автосервисы, юристов, косметологов и мастеров бьюти-сферы.

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