В Подмосковье арестован шестой фигурант дела о смертельной нарковечеринке

В Подмосковье под стражу заключили шестого подозреваемого по делу о массовом отравлении наркотиками. Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, 35-летнему мужчине предъявлено обвинение в сбыте запрещенных веществ в составе организованной группы.

«По ходатайству следователя следственного отдела по городу Солнечногорск ГСУ СК России по Московской области судом арестован 35-летний мужчина, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой в крупном размере)», — указано в сообщении.

По версии следствия, 26 июня фигурант доставил наркотики в деревню Бакеево. В результате их употребления двое мужчин скончались, ещё семеро были госпитализированы. Ранее по этому делу уже были арестованы пять человек.

Напомним, во время вечеринки два человека скончались, ещё шестеро были госпитализированы. По предварительной версии, участники приняли метадон, приняв его за другое вещество. Именинник, на чьём дне рождения случилась трагедия, ранее уже был судим за наркотики. Погибшими оказались два брянских спортсмена — 26-летний воспитанник местного «Динамо» Тимур и боксёр Мирзабек.