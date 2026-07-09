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9 июля, 15:53

Экс-комбриг ВСУ Козёл увидел подготовку к «остановке» боевых действий на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Боевые действия по линии фронта могут прекратиться до конца 2026 года, и уже сейчас складывается ощущение, что стороны готовят фронт к остановке огня. Об этом рассказал бывший командир 53-й бригады ВСУ Анатолий Козёл в беседе с украинским изданием «Телеграф».

«Такое впечатление, что фронт готовят к остановке огня. Это моё субъективное впечатление. Кому-то оно нравится, кому-то не нравится, но факты говорят сами за себя», — сказал экс-комбриг.

По его мнению, в оставшееся до возможного прекращения огня время российские подразделения на Донбассе, вероятно, ещё смогут несколько улучшить свои тактические позиции.

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Ранее сообщалось, что глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* допустил завершение активной фазы конфликта в 2026 году. По его словам, весной был хороший темп переговоров, а затем стороны перешли к эскалации. Он считает, что перед деэскалацией и продолжением диалога обычно требуется пик напряжённости.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Вероника Бакумченко
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