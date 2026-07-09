Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 15:41

СБУшники зверски избили замдиректора «Украинской бронетехники» во время обыска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Компания «Украинская бронетехника» заявила о нападении сотрудников СБУ на своего первого заместителя директора. По утверждению предприятия, инцидент произошёл во время обыска в доме топ-менеджера: его избили, в результате чего он был госпитализирован с сотрясением мозга и другими травмами.

В компании назвали уголовное дело сфабрикованным, а действия силовиков — попыткой оказать давление на бизнес. Имя пострадавшего не разглашается.

Предметом разбирательства стал контракт на поставку гранатомётов РПГ-75М чешского производства, заключённый с Агентством оборонных закупок. Со стороны поставщика заявлено, что обязательства по договору выполнены в полном объеме, а претензии относительно качества поставленной продукции в адрес компании не поступали.

Появились фото СБУшника, которого арестовали за убийство киллерши из Монако
Появились фото СБУшника, которого арестовали за убийство киллерши из Монако

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд Украины частично поддержал ходатайство прокурора по делу бывшего вице-премьера Алексея Чернышова. Экс-чиновнику разрешили снять электронный браслет, однако другие ограничения оставили в силе: он должен сообщать о смене жилья и работы, приходить по вызовам следствия, сдать загранпаспорт и не общаться с рядом людей по этому делу.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar