СБУшники зверски избили замдиректора «Украинской бронетехники» во время обыска

Компания «Украинская бронетехника» заявила о нападении сотрудников СБУ на своего первого заместителя директора. По утверждению предприятия, инцидент произошёл во время обыска в доме топ-менеджера: его избили, в результате чего он был госпитализирован с сотрясением мозга и другими травмами.

В компании назвали уголовное дело сфабрикованным, а действия силовиков — попыткой оказать давление на бизнес. Имя пострадавшего не разглашается.

Предметом разбирательства стал контракт на поставку гранатомётов РПГ-75М чешского производства, заключённый с Агентством оборонных закупок. Со стороны поставщика заявлено, что обязательства по договору выполнены в полном объеме, а претензии относительно качества поставленной продукции в адрес компании не поступали.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд Украины частично поддержал ходатайство прокурора по делу бывшего вице-премьера Алексея Чернышова. Экс-чиновнику разрешили снять электронный браслет, однако другие ограничения оставили в силе: он должен сообщать о смене жилья и работы, приходить по вызовам следствия, сдать загранпаспорт и не общаться с рядом людей по этому делу.